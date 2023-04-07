В Израиле неизвестные расстреляли гражданское авто: погибли две женщины, еще одна ранена
Сегодня, 7 апреля, у поселка Хамра недалеко от Иорданской долины произошел обстрел гражданского автомобиля. По предварительным данным, преступление совершили двое палестинцев
Об этом сообщает издание Новости Израиля.
Отмечается, что две женщины в возрасте 20 лет погибли на месте от полученных травм. Их 48-летняя мать находится в критическом состоянии, с места трагедии ее эвакуировали вертолетом.
По словам стражей порядка, сначала им поступила информация о ДТП с участием автомобилей с израильскими и палестинскими номерами. Однако позже оказалось, что машину женщины обстреляли.
В ЦАХАЛ назвали инцидент терактом, его исполнителей разыскивают. По предварительным данным, преступников было двое.
"Сначала они со своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водителя и пассажирок. Затем они догнали продолжавший движение автомобиль, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия найдено 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова". – пишет издание.
- 6 апреля около 14:30 по территории Израиля было выпущено 34 ракеты с территории Ливана. Это стало самой массированной атакой с 2006 года.
- В ночь с 6 на 7 апреля израильская армия нанесла удары по сектору Газа.
- Полиция в Израиле напала на десятки верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщается о семи раненых палестинцах. Также по стране запустили ракеты из сектора Газа.
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