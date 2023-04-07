Об этом сообщает издание Новости Израиля.

Отмечается, что две женщины в возрасте 20 лет погибли на месте от полученных травм. Их 48-летняя мать находится в критическом состоянии, с места трагедии ее эвакуировали вертолетом.

По словам стражей порядка, сначала им поступила информация о ДТП с участием автомобилей с израильскими и палестинскими номерами. Однако позже оказалось, что машину женщины обстреляли.

В ЦАХАЛ назвали инцидент терактом, его исполнителей разыскивают. По предварительным данным, преступников было двое.

"Сначала они со своей машины обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками, ранив водителя и пассажирок. Затем они догнали продолжавший движение автомобиль, врезались в него и расстреляли израильтянок с близкого расстояния. На месте происшествия найдено 22 гильзы от патронов к автомату Калашникова". – пишет издание.