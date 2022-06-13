В Израиле не до конца понимают масштабы трагедии в Украине, - соучредительница Israeli friends of Ukraine Жарова
Соучредительница Israeli friends of Ukraine Анна Жарова рассказала, что поддержка Украины в Израиле достаточно мощная, хотя многие израильтяне не понимают масштабы трагедии в Украине
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"По моему мнению, в Израиле не до конца понимают масштабы той трагедии, которая сегодня есть в Украине. Действительно в Израиле медиа рассказывают о ситуации в Украине. Рассказывали о Мариуполе и других городах Украины. Я читаю прессу на иврите и английском. Все излагается достаточно. объективно. Однако в последнее время об Украине уменьшаются материалы в израильской печати", - рассказала Жарова.
Жарова добавила, что израильское общество прекрасно знает, что в Украине идет война и кто начал.
Израильтяне прекрасно знают, что в Украине идет война и кто ее начал. Многие бизнесмены присылают в Украину гуманитарную помощь. Поддержка Украины в Израиле есть. Чтобы не говорили российские медиа. 26 февраля на митинг в поддержку Украины вышло более 18 тыс. человек, на митинг, который устроило российское посольство, вышло 70 человек. В этих цифрах и есть разница", - добавила Жарова.
- 15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев.
- 21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.
- 19 апреля результаты опроса института демократии свидетельствовали, что 44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев, независимо от их вероисповедания.
- 29 мая министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила, что страна сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное