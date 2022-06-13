В Израиле не до конца понимают масштабы трагедии в Украине, - соучредительница Israeli friends of Ukraine Жарова

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"По моему мнению, в Израиле не до конца понимают масштабы той трагедии, которая сегодня есть в Украине. Действительно в Израиле медиа рассказывают о ситуации в Украине. Рассказывали о Мариуполе и других городах Украины. Я читаю прессу на иврите и английском. Все излагается достаточно. объективно. Однако в последнее время об Украине уменьшаются материалы в израильской печати", - рассказала Жарова.

Жарова добавила, что израильское общество прекрасно знает, что в Украине идет война и кто начал.

Израильтяне прекрасно знают, что в Украине идет война и кто ее начал. Многие бизнесмены присылают в Украину гуманитарную помощь. Поддержка Украины в Израиле есть. Чтобы не говорили российские медиа. 26 февраля на митинг в поддержку Украины вышло более 18 тыс. человек, на митинг, который устроило российское посольство, вышло 70 человек. В этих цифрах и есть разница", - добавила Жарова.

15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев.

21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.

19 апреля результаты опроса института демократии свидетельствовали, что 44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев, независимо от их вероисповедания.

29 мая министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила, что страна сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

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