В Израиле начались пятые парламентские выборы за последние 4 года
Во вторник 1 ноября в Израиле стартовало голосование на пятых парламентских выборах менее чем за 4 года, избирательные участки будут работать до 22:00
Об этом сообщает американское издание Barron's.
После завершения голосования начнутся сложные переговоры по созданию коалиции.
Временный премьер-министр Яир Лапид хочет удержать власть, однако его центристская партия "Еш Атид" по опросам несколько отстает от правой партии Нетаньяху "Ликуду". Однако, кого бы ни выбрали для формирования правительства, оно потребует поддержки меньших партий для получения большинства.
- Напомним, недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал , что кандидаты на пост израильского премьер-министра, имеющие хорошие отношения с Путиным, имеют большие шансы возглавить правительство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное