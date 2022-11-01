В Израиле начались пятые парламентские выборы за последние 4 года

Об этом сообщает американское издание Barron's.

После завершения голосования начнутся сложные переговоры по созданию коалиции.

Временный премьер-министр Яир Лапид хочет удержать власть, однако его центристская партия "Еш Атид" по опросам несколько отстает от правой партии Нетаньяху "Ликуду". Однако, кого бы ни выбрали для формирования правительства, оно потребует поддержки меньших партий для получения большинства.

Напомним, недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал , что кандидаты на пост израильского премьер-министра, имеющие хорошие отношения с Путиным, имеют большие шансы возглавить правительство.

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