Об этом сообщает Walla.

Протесты против судебной реформы охватили Тель-Авив и Иерусалим. В Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе и объявили митинг у штаба армии. Десятки тысяч демонстрантов перекрыли большую автомагистраль Аялон, они разожгли костер на трассе и планировали остаться там на ночь. Полиция пыталась их разогнать.

Приблизительно через пять часов блокировки дороги протестующие были эвакуированы большими отрядами полиции, которые использовали средства для подавления демонстраций. Между правоохранительными силами и отказавшимися уйти активистами произошли столкновения. Трое полицейских пострадали от камней и предметов, которые бросали в них протестующие.

Толпы собрались и у резиденции Нетаньяху, пишет Reuters. После того, как им удалось прорвать самый близкий к резиденции контрольно-пропускной пункт, между протестующими и силами полиции начались столкновения. Полиция применила водометы и всадников, чтобы разогнать активистов. Кроме того, десятки человек были задержаны по подозрению в хулиганстве.

Позже сотни людей начали демонстрацию перед зданием Кнессета, заблокировав улицу.

По оценке СМИ, на акциях в Тель-Авиве собралось около 58 тыс. человек. Ряд экспертов заявляет, что по всей стране ночью в демонстрациях принимали участие до 200 тыс. человек.

К протестам против судебной реформы присоединились и политики. В частности, мэры Кфар-Сабы и Герцлии, главы областных советов Верхней Галилеи и Шаар-Ханегева, а также глава местного совета Зихрон-Яаков объявили голодовку.

"Государственная безопасность не может быть картой в политической игре. Сегодня вечером Нетаньяху перешел красный предел", - говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции Яира Лапида и Бенни Ганца.

На фоне увольнения министра обороны генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир после 18 месяцев работы подал в отставку.

"Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство. Пора мне присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы убедиться, что оно остается маяком демократии и свободы в мире", - отметил Замир.

The Times of Israel пишет, что профсоюзы университетов объявили забастовку, которая начнется утром в понедельник. В то же время в полиции заявили, что право на протест является частью демократического общества, но правоохранители не допустят нарушения правопорядка.