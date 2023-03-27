В Израиле начались массовые протесты после увольнения министра обороны: митингующие прорвались в резиденцию премьера
Жители Израиля вышли на акции протеста после решения премьер-министра Беньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы
Об этом сообщает Walla.
Протесты против судебной реформы охватили Тель-Авив и Иерусалим. В Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе и объявили митинг у штаба армии. Десятки тысяч демонстрантов перекрыли большую автомагистраль Аялон, они разожгли костер на трассе и планировали остаться там на ночь. Полиция пыталась их разогнать.
Приблизительно через пять часов блокировки дороги протестующие были эвакуированы большими отрядами полиции, которые использовали средства для подавления демонстраций. Между правоохранительными силами и отказавшимися уйти активистами произошли столкновения. Трое полицейских пострадали от камней и предметов, которые бросали в них протестующие.
Толпы собрались и у резиденции Нетаньяху, пишет Reuters. После того, как им удалось прорвать самый близкий к резиденции контрольно-пропускной пункт, между протестующими и силами полиции начались столкновения. Полиция применила водометы и всадников, чтобы разогнать активистов. Кроме того, десятки человек были задержаны по подозрению в хулиганстве.
Позже сотни людей начали демонстрацию перед зданием Кнессета, заблокировав улицу.
По оценке СМИ, на акциях в Тель-Авиве собралось около 58 тыс. человек. Ряд экспертов заявляет, что по всей стране ночью в демонстрациях принимали участие до 200 тыс. человек.
К протестам против судебной реформы присоединились и политики. В частности, мэры Кфар-Сабы и Герцлии, главы областных советов Верхней Галилеи и Шаар-Ханегева, а также глава местного совета Зихрон-Яаков объявили голодовку.
"Государственная безопасность не может быть картой в политической игре. Сегодня вечером Нетаньяху перешел красный предел", - говорится в совместном заявлении лидеров оппозиции Яира Лапида и Бенни Ганца.
На фоне увольнения министра обороны генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир после 18 месяцев работы подал в отставку.
"Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство. Пора мне присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы убедиться, что оно остается маяком демократии и свободы в мире", - отметил Замир.
The Times of Israel пишет, что профсоюзы университетов объявили забастовку, которая начнется утром в понедельник. В то же время в полиции заявили, что право на протест является частью демократического общества, но правоохранители не допустят нарушения правопорядка.
- 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы.
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