В Израиле дипломаты вывезли из города Сдерот раненого украинского мальчика и разыскали 5 граждан, - МИД

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", - написал Николенко.

В частности, по его словам, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля. В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газа. Министерство иностранных дел проверяет эту информацию.

"В общей сложности за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям выехать из страны", - подытожил представитель МИД.

Также министерство ожидает официального подтверждения информации о возможной гибели украинца в секторе Газа.

Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом. МИД прорабатывает потенциальные эвакуационные маршруты.