В Израиле археологи обнаружили мозаику, которой может быть 1600 лет

Об этом сообщает официальный сайт Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле.

Старинную мозаику нашли во время раскопок в 1600-летней синагоге в Хукоке. Панно расположено на полу у главного входа. В центре мозаики надпись на иврите, вокруг него венок. На арамейском перечисляются имена дарителей или художников.

Венок окружен львами, опирающимися передними лапами на головы быков. Все панно окружает декоративная кайма с изображением хищных животных, преследующих свою добычу.

Также археологи нашли дополнительные фрагменты мозаик, которые были обнаружены в 2013 и 2012 годах. На этих участках изображены сцены из библейских историй о Самсоне – из Книги Судей.