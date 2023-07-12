В Израиле археологи обнаружили мозаику, которой может быть 1600 лет
Израильские археологи обнаружили старинную римскую мозаику в области Нижней Галилеи
Об этом сообщает официальный сайт Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле.
Старинную мозаику нашли во время раскопок в 1600-летней синагоге в Хукоке. Панно расположено на полу у главного входа. В центре мозаики надпись на иврите, вокруг него венок. На арамейском перечисляются имена дарителей или художников.
Венок окружен львами, опирающимися передними лапами на головы быков. Все панно окружает декоративная кайма с изображением хищных животных, преследующих свою добычу.
Также археологи нашли дополнительные фрагменты мозаик, которые были обнаружены в 2013 и 2012 годах. На этих участках изображены сцены из библейских историй о Самсоне – из Книги Судей.
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