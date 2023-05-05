В Израиле арестовали счета Binance, связанные с ИГИЛ и ХАМАС
Израильские власти наложили арест на почти 190 счетов на криптовалютной бирже Binance, связанных с террористической группировкой ИГИЛ и палестинскими фирмами, имеющими связи с группировкой ХАМАС
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что Израиль с 2021 года конфисковал около 190 криптосчетов на криптобирже Binance. Десятки из них принадлежали палестинским фирмам, причастным к исламистской группировке ХАМАС.
В частности, 12 января Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) конфисковало два счета, которые были связаны с "Исламским государством". Захват преследовал цель препятствования деятельности ИГИЛ и "уничтожения ее способности достигать своих целей".
В документе NBCTF, о котором ранее нигде не сообщали, нет никаких подробностей о стоимости арестованной криптовалюты. Также там речь не идет о том, как именно учетные записи на криптобирже были связаны с "Исламским государством".
Министр обороны Израиля согласно законодательству страны имеет право издать приказ об аресте и конфискации активов, по мнению министерства, имеющих отношение к терроризму.
Binance в свою очередь заявила, что "тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом". По поводу конфискаций компания уточнила, что "злоумышленники не регистрируют учетные записи под именами своих преступных предприятий". Также Binance отметила, что их политика и процессы биржи отвечают требованиям Европейского Союза относительно борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
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