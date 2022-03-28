В Израиль прибыли около 16 тыс. беженцев из Украины. В стране действуют ограничения на въезд граждан, не имеющих еврейских корней
По состоянию на 28 марта в Израиль прибыли 16 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины. Две трети из них не имеют еврейских корней
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, некоторые израильские чиновники опасаются, что безудержная волна беженцев может взорвать еврейское большинство в стране. В 2021 году Центральное бюро статистики Израиля заявило, что 74% населения Израиля числятся евреями, а 21% являются арабами. Еще 5% являются преимущественно неарабскими христианами, большинство из которых были среди иммигрантов из бывшего Советского Союза, приехавших в Израиль в течение 1990-х годов или родившихся в стране.
Согласно политике правительства Израиля есть квота на пребывание в стране до 5 тысяч нееврейских беженцев. Но есть также разрешение на пребывание в стране неограниченного количества украинцев до прекращения боевых действий. От украинцев также требуют подать заявку на получение разрешения из Израиля, прежде чем сесть на самолет в Тель-Авив.
Текущая квота и требование получения предварительного одобрения фактически прекращают действие соглашения о безвизовом режиме, который Израиль имеет с Украиной.
Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед отметила, что ее политика направлена на предоставление приоритета украинцам с еврейскими корнями, имеющим право на гражданство.
"Мы должны помнить, что государство Израиль является национальной родиной еврейского народа", - сказала Шакед.
Она утверждает, что по отношению к численности своего населения ожидается, что Израиль примет больше украинских беженцев, чем любая другая страна, которая не граничит с Украиной.
23 марта израильские чиновники заявили, что количество людей, находящихся в стране через квоты, приближается к пределу, поскольку в Израиле уже 4 тысячи украинских беженцев нееврейского происхождения.
Верховный суд Израиля дал правительству до понедельника, 4 апреля, пересмотреть текущую политику, прежде чем решить, является ли квота украинских беженцев и требование разрешения на въезд из-за границы законными. Обращение в суд поддержало посольство Украины в Тель-Авиве.
- Напомним, с начала войны около 3,9 миллиона человек уехали из Украины.
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