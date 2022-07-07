В Израиль прибыли 30 тыс. мигрантов из Украины с начала полномасштабной войны

Об этом пишет The Times of Israel.

Правительство страны предполагало, что Израиль примет от 30 000 до 50 000 новых мигрантов из Украины.

"Ожидается, что в Израиль прибудут еще тысячи людей. Мы делаем все возможное в правительстве, чтобы способствовать их оптимальной интеграции в Израиле", – заявила министр иммиграции Пнина Тамано-Шата.

По данным министерства, почти все новоприбывшие нашли жилье, и только около 400 человек все еще остаются в отелях. Около 3 300 человек поселились в Хайфе (третий по величине город Израиля), Тель-Авив и Нетания также были популярными направлениями.

Издание сообщает, что почти половина прибывших – лица трудоспособного возраста, и министерство помогает с учебой и трудоустройством.

С 1 июля украинцам, прибывшим до начала полномасштабной войны с Россией, разрешили работать в Израиле. Это решение касается около 13 000 человек.

3 июля Верховный суд Израиля упразднил ограничения на въезд для граждан Украины. Он признал неправомерным решение министерства внутренних дел Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в страну.

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