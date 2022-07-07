В Израиль прибыли 30 тыс. мигрантов из Украины с начала полномасштабной войны
В среду, 6 июля, в Израиле встретили 30-тысячного украинского беженца, уехавшего из страны из-за российского вторжения
Об этом пишет The Times of Israel.
Правительство страны предполагало, что Израиль примет от 30 000 до 50 000 новых мигрантов из Украины.
"Ожидается, что в Израиль прибудут еще тысячи людей. Мы делаем все возможное в правительстве, чтобы способствовать их оптимальной интеграции в Израиле", – заявила министр иммиграции Пнина Тамано-Шата.
По данным министерства, почти все новоприбывшие нашли жилье, и только около 400 человек все еще остаются в отелях. Около 3 300 человек поселились в Хайфе (третий по величине город Израиля), Тель-Авив и Нетания также были популярными направлениями.
Издание сообщает, что почти половина прибывших – лица трудоспособного возраста, и министерство помогает с учебой и трудоустройством.
- С 1 июля украинцам, прибывшим до начала полномасштабной войны с Россией, разрешили работать в Израиле. Это решение касается около 13 000 человек.
- 3 июля Верховный суд Израиля упразднил ограничения на въезд для граждан Украины. Он признал неправомерным решение министерства внутренних дел Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в страну.
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