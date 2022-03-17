В Израиль не пустят только тех, кто раньше нарушал визовый режим, остальным въезд разрешат, - посол о спецразрешениях для украинцев
14 марта власти Израиля из-за полномасштабного вторжения России в Украину и большого количества беженцев ввели специальные электронные разрешения для въезда в страну. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины
Об этом он написал в Facebook.
"Израиль не отменил действие соглашения о безвизовом въезде для туристов. Просим заполнить анкету и получить разрешение на выезд - временное мероприятие, введенное на две недели с целью въезда беженцев, репатриантов, туристов и других категорий граждан Украины в Израиль", - сообщил Бродский.
По его словам, откажут в праве въезда в страну только тем, кто ранее нарушил визовый режим и находился в Израиле незаконно. Вопрос о заполнении формы, а также о квотах на прибытие беженцев будет рассмотрен через две недели.
"Между тем, статус беженца смогут получить те, кто не имеет права на репатриацию (возвращение на Родину, с восстановлением их гражданских прав), но кто имеет близких родственников в Израиле", - добавил посол.
- Напомним, Литва готова принять украинских беженцев в депутатской гостинице.
- США выделят более $186 млн для помощи украинским беженцам.
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