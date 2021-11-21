В Измаиле на верность Украине присягнули 40 новых пограничников
40 моряков-пограничников осеннего призыва торжественно присягнули на верность украинскому народу в Измаиле
Из-за ограничений "красной" карантинной зоны ритуал принесения Военной присяги в Учебном центре Морской охраны состоялся без присутствия гостей, родителей и близких. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничников передает Еспресо.TV .
Двухнедельный курс первичной подготовки пройден: строевая выправка, строгое соблюдение военной дисциплины и понятие субординации заложены.
"Также молодые бойцы получили базовые знания по огневой и физической подготовке, экологической безопасности государственной границы и основам повседневной деятельности во время подготовительного курса", - отмечают в Государственной пограничной службе.
На полигоне срочники, отрабатывая упражнения, прошли комплексный промежуточный экзамен.
Будущие военные специалисты уже приступили к основному курсу обучения по специальностям артиллерийское, протилодочное и торпедное вооружение, радиолокационные, гидроакустические станции и комплексы, энергетические установки, навигационные приборы и системы.
Через три месяца все они будут применять полученные навыки в составе боевых экипажей на кораблях и катерах Морской охраны Госпогранслужбы.
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