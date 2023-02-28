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В издательстве "Дух і літера" вышла книга "Сага семьи художников: Александер Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"

28 февраля, 2023 вторник
16:14
Новости

Игорь Набитович написал книгу о трех знаковых фигурах польской и украинской культур

История Галиции неразрывно переплелась с судьбой родов графов Фредро и Шептицких. Эта книга – жизнеописание трех знаковых фигур польской и украинской культур: драматурга Александера Фредро, "отца польской комедии", его дочери - художницы и писательницы, Софии Шептицкой и ее сына, митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. Каждому из них посвящена здесь отдельная книга жизни – книга творчества и труда на фоне их эпох. Судьба этого рода – это и история Галиции конца XVII – первой половины ХХ века и рождение здесь двух современных наций – украинцев и поляков.

Общество
Культура
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