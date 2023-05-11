В июне выйдем с программами восстановления Украины, в которые готов инвестировать мир, - Зеленский
Власти работают над программами восстановления Украины после войны – уже в июне их планируют презентовать партнерам
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения .
"Провел достаточно содержательное совещание с членами правительства по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль , социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", - говорится в обращении.
Президент добавил, что в настоящее время власти дорабатывают конкретные пункты этих государственных программ, а уже в июне выйдет "на практическую работу с партнерами" по этим планам.
Зеленский подчеркнул, что речь идет и о восстановлении "здесь и сейчас" (в частности, критических систем), и о стратегической трансформации Украины.
Он также выразил уверенность, что этот проект восстановления даст толчок для развития не только для Украины, но и для всех партнеров.
По словам президента, на основе имеющихся ресурсов запустили государственный сервис "Восстановление" - он призван помочь людям, нуждающимся в ремонте домов или квартир поврежденных оккупантами.
"Следующий шаг – возмещение за утраченное жилье. И это будет", – подытожил Зеленский.
- Напомним, с 10 мая украинцы могут подать заявку в Действия и получить помощь за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное