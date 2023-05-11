Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения .

"Провел достаточно содержательное совещание с членами правительства по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль , социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", - говорится в обращении.

Президент добавил, что в настоящее время власти дорабатывают конкретные пункты этих государственных программ, а уже в июне выйдет "на практическую работу с партнерами" по этим планам.

Зеленский подчеркнул, что речь идет и о восстановлении "здесь и сейчас" (в частности, критических систем), и о стратегической трансформации Украины.

Он также выразил уверенность, что этот проект восстановления даст толчок для развития не только для Украины, но и для всех партнеров.

По словам президента, на основе имеющихся ресурсов запустили государственный сервис "Восстановление" - он призван помочь людям, нуждающимся в ремонте домов или квартир поврежденных оккупантами.

"Следующий шаг – возмещение за утраченное жилье. И это будет", – подытожил Зеленский.