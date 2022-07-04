В июне в Украине зарегистрировали почти 3 тысячи новых автомобилей

Об этом сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В июне в Украине зарегистрировали 2,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с маем регистрации новых легковушек выросли на 14%. Однако в июне прошлого года таких регистраций было на 67% больше.

Как отметила в Ассоциации, лидером автомобильного рынка в Украине в июне стала марка Toyota. За первый летний месяц свою первую регистрацию прошли 456 автомобилей этой японской марки, что на 11% больше, чем в мае.

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