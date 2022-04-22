В июне сборная будет играть за Украину и ВСУ, - футболист "Шахтера" Мудрык о решающих матчах отбора на ЧМ
Футболист донецкого "Шахтера" Михаил Мудрык заверил, что в июне в решающих матчах отбора ЧМ-2022 сборная будет играть за Украину и ВСУ
Об этом сообщает zbirna.com .
Для Мудрыка это дебютный вызов сборной Украины.
"Какие эмоции от первого вызова к сборной Украины? Конечно, они только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно - все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что за людей, за ВСУ команда будет играть в июне. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира. Справится ли молодежка без меня со своей задачей? Уверен, что так и будет. Там очень хороший тренерский штаб, собравший в команду квалифицированных исполнителей, у каждого из которых есть хорошее будущее", - сказал полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрык.
В начале лета сборная Украины сыграет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022. 1 июня украинцы встретятся в Глазго с шотландцами.
Победитель этой игры 5 июня поспорит за путевку на чемпионат мира с Уэльсом.
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