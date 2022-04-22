В июне сборная будет играть за Украину и ВСУ, - футболист "Шахтера" Мудрык о решающих матчах отбора на ЧМ

Об этом сообщает zbirna.com .



Для Мудрыка это дебютный вызов сборной Украины.



"Какие эмоции от первого вызова к сборной Украины? Конечно, они только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно - все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что за людей, за ВСУ команда будет играть в июне. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира. Справится ли молодежка без меня со своей задачей? Уверен, что так и будет. Там очень хороший тренерский штаб, собравший в команду квалифицированных исполнителей, у каждого из которых есть хорошее будущее", - сказал полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрык.



В начале лета сборная Украины сыграет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022. 1 июня украинцы встретятся в Глазго с шотландцами.



Победитель этой игры 5 июня поспорит за путевку на чемпионат мира с Уэльсом.

19 апреля стало известно, что футболисты киевского "Динамо" присоединятся к сборной Украины для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира - 2022 3 мая.

Футболист "Аталанты" Руслан Малиновский травмировался в игре чемпионата Италии и рискует пропустить отборочный матч сборной Украины против Шотландии.