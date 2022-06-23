В июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу, - оператор ГТС Украины

Об этом сообщает гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Газпром пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа до наступления отопительного сезона. Уровень заполнения газохранилищ в ЕС динамично рос, что делало невозможными манипуляции с созданием искусственного дефицита газа осенью для оказания политического давления. Соответственно, резкое снижение объемов экспорта в ЕС в более поздние периоды не оказало бы эффекта на европейский газовый рынок. Поэтому нынешние колебания объемов поставок носят политический характер", - считает Макогон.

Руководитель ОГТСУ также предполагает, что российская сторона не теряет надежды запустить "Северный поток - 2".

Кроме того, отметил Сергей Макогон, украинская газотранспортная инфраструктура может покрыть дефицит транзитных объемов газа в Европу. Ведь Газпром ежедневно оставляет неиспользованными 60% уже забронированных мощностей украинской ГТС.

Напомним, 14 июня российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил , что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.

Также 15 июня Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

15 июня Газпром снижает поставки газа также во Францию и Австрию

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb