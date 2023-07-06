В июне прибыль Samsung могла упасть до самого низкого уровня за последние 14 лет, - Reuters
Прибыль Samsung в прошлом месяце, вероятно, самая низкая за более чем 14 лет из-за перенасыщения чипов
Об этом информирует Reuters .
Мировой лидер в производстве чипов памяти, смартфонов и телевизоров Samsung Electronics может испытать 96% снижение операционной прибыли за июнь по сравнению с прошлым годом, что будет самым плохим результатом за более чем 14 лет. К большим убыткам приводит насыщение рынка чипами, независимо от сокращения поставок.
По данным Refinitiv SmartAssessment от 27 аналитиков, имеющих большую точность прогнозирования, операционная прибыль Samsung Electronics за квартал с апреля по июнь, вероятно, составила 427 миллионов долларов.
Это может быть худшая прибыль Samsung с четвертого квартала 2008 года, когда компания понесла консолидированный операционный ущерб около 569,9 миллиона долларов. Это в 25 раз меньше операционной прибыли в 10,9 миллиарда долларов за апрель-июнь предыдущего года. Главной причиной является квартальный ущерб от 2,3 до 3,1 миллиарда долларов в подразделении чипов, которое обычно приносит наибольший доход, из-за дальнейшего падения цен на чипы памяти и уменьшения стоимости его запасов.
Компания пытается увеличить свою долю спроса на чипы искусственного интеллекта (AI) и сократить маркетинговые расходы на мобильные телефоны. Samsung планирует представить свои новые сложные смартфоны раньше обычного, чтобы конкурировать с Apple.
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