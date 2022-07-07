В июне пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 16%

Об этом сообщает телеграмма-канал aviatorshina.

Издание отмечает, что в июне шесть крупнейших российских авиакомпаний перевезли около 6,7 млн пассажиров. Это на 16% меньше июня 2021 года, когда их суммарный пассажиропоток составил 7,99 млн. рублей.

1. Аэрофлот – 2 млн (-5,3% к июню 2021 года);

2. S7 Airlines – 1,5 млн (-10%);

3. Победа – 920 тыс. (-34%);

4. Уральские авиалинии – 914 тыс. (-6,2%);

5. Россия – 840 тыс. (-21,6%);

6. Utair – 500 тыс. (-35%).

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, на данный момент российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Как рассказал совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев, широкомасштабная агрессия России и санкции привели к закрытию курортных направлений в Черное и Азовое моря, а также в Крым, что уменьшило пассажиропоток еще на 40%, привели к банкротствам авиакомпаний и изоляции. , которая может занять 5-6 лет.

В мае Росавиация приостановила публикацию статистики авиаперевозок. В начале июня Минтранс РФ сообщил, что авиарынок России в этом году ожидает падение еще на 20% от уровня кризисного 2021 года. А "Аэрофлот" отчитался, что перевез в мае на 20% меньше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период.

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