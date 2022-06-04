В июне комиссия ООН по расследованию российских преступлений прибудет в Украину
Члены независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине осуществят свою первую миссию в Украину с 7 по 16 июня
Об этом сообщили в ООН.
"Комиссары намерены посетить несколько городов в Украине, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы, чтобы получить информацию из первых уст о возможных нарушениях и притеснениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, а также встретиться с жертвами, свидетелями и внутренне перемещенными лицами ", – говорится в пресс-релизе на сайте Совета ООН по правам человека.
Сообщают, что три комиссара, участвующих в миссии - Эрик Мосе (Председатель Комиссии), Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф - встретятся с представителями правительства, чтобы обсудить ситуацию в стране.
Отмечают, что независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН. Комиссары будут расследовать все вероятные нарушения и злоупотребления правами человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны РФ.
После завершения миссии, 15 июня, комиссары проведут пресс-конференцию. Также комиссия будет докладывать по итогам своей деятельности Генеральной Ассамблее в октябре 2022 года и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.
- В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на полночь 1 июня подтверждена 9 151 жертва среди гражданских из-за полномасштабной войны России против Украины.
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