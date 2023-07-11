Об этом информирует Государственная служба статистики.

В июне 2023 года инфляция на потребительском рынке несколько ускорилась – до 0,8% против 0,5% в мае. Базовая инфляция с начала года составила 3,2%. В сравнении с июнем прошлого года цены выросли на 12,8%.

В Госстате исследовали, что в июне цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,1%, в частности, мясо и мясопродукты подорожали на 1,9%, а овощи, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб – на 1,0-0,2%. Цены на яйца, рис, продукты переработки зерновых подсолнечного масла, фрукты, сало, молоко, сыры снизились на 4,1-0,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, а одежда и обувь подешевели на 3,0%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 11,9%, главным образом из-за повышения цен на электроэнергию на 69,7%. Транспорт подешевел на 0,8% из-за снижения цен на топливо и масла на 2,0%, но проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подорожал на 3,1%. В сфере связи цены выросли на 0,5% из-за повышения тарифов на местную телефонную связь на 13,8%.