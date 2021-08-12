В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество браков - почти 27 тысяч

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.



По статистике министерства, за этот месяц заключили брак 26 715 пар, а количество расторгнутых браков за июль составляет 2865.



"В целом же с начала 2021 официально свои отношения оформили 112 675 пар. Развелась 16018 пар. То есть, за 7 месяцев 2021 органы Государственной регистрации гражданского состояния Украины в 7 раз чаще регистрировали браки, чем развод", - пишут в Министерстве юстиции.

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