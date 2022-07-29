В июле в Украине уровень безработицы достиг рекордных 35%, - НБУ
Из-за полномасштабной войны, которая длится уже более пяти месяцев, уровень безработицы в июле достиг 35%
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль.
Аналитики НБУ пишут, что из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу.
Уровень безработицы значительно возрос также вследствие того, что часть населения выбыла из рабочей силы, прежде всего из-за того что вынужденные мигранты часто не считали поиск работы основной задачей.
"Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше", – добавили в регуляторе.
Кроме того, частично сдерживала наращивание безработицы также мобилизация.
До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале 2022 года благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу.
В НБУ также прогнозируют, что даже после окончания активных боевых действий безработица будет снижаться медленно и оставаться на высоких позициях. Это объясняется долгосрочными последствиями войны.
- Напомним, в результате из Украины уже выехали 57 тысяч IT- специалистов
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