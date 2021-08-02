В июле в Украине сделали почти 3 млн прививок против коронавируса, - Ляшко
За июль сделано 2917636 прививок от COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы вместе. К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок.", - написал он.
Ляшко призвал граждан не откладывать прививки на потом.
"Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелом течении болезни и смерти. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно с пунктами прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте list.covid19.gov.ua ", - говорится в сообщении.
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