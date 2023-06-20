В июле в четырех областях Украины заработает институт помощника ветерана
С 1 июля во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях начнется внедрение института помощника ветерана
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.
Институт помощника ветерана в Украине будет работать по принципу "равный – равному", то есть будут помогать ветераны или члены семей. Их задачам будет предоставлять индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранам и их семьям в процессе перехода от военной службы к гражданской жизни.
Для подготовки помощников ветерана созданы центры ветеранского развития на базе избранных вузов. По партнерству с Минобразования разработаны специальные обучающие программы для специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.
"Речь идет о координационной поддержке или направлении, помощи нашим защитникам и защитницам в получении справок, помощи в том, где и как пройти программы повышения квалификации или, например, получить подтверждение сертификатом имеющихся навыков, куда трудоустроиться и многие другие услуги. То есть все вопросы, все потребности, которые будут возникать у ветеранов", - объяснила глава Минветеранов Юлия Лапутина.
Помощник будет отвечать за определенное количество ветеранов в общине. Стать им может украинец, владеющий государственным языком и имеющий образование не ниже младшего бакалавра.
Сообщается, что преимущество будут иметь ветераны, желающие оказывать такую помощь, а также члены их семей и семьи погибших бойцов.
Институт помощника ветерана будет финансироваться из государственного бюджета, бюджетов местных общин и средств партнеров по развитию.
- Также известно, что Евросоюз представил стратегию в области психического здоровья. Среди прочего она предусматривает подготовку тренеров, которые помогают украинцам с проблемами психического здоровья, в частности ветеранам и детям, которые получили послевоенную травму.
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