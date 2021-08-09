В июле украинский авиатрафик вырос до 70% от докарантинного уровня
Украинский авиатрафик в июле вырос до 70% от докарантинного уровня, а с начала года Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживаемых 109 472 рейса
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.
Согласно сообщению, Украэрорух в июле обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26 952 полета в воздушном пространстве Украины.
"Это 70% от допандемичного объема, за соответствующий период 2019 года. Всего с начала года было обеспечено аэронавигационным обслуживанием 109 472 рейса", - отметили в пресс-службе.
По данным Мининфраструктуры, темпы восстановления интенсивности полетов в воздушном пространстве Украины опережают среднеевропейские показатели. Среди причин в ведомстве отмечают разгар туристического сезона и ослабление или отмену карантина во многих странах мира, в частности в ЕС, а также увеличение количества транзитных перелетов и введение правительством новой аэронавигационной ставки за обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, несмотря на все негативные прогнозы, сфера авиаперевозок в Украине восстанавливается рекордными темпами, а по динамике авиаперелетов Украина опережает соседние страны.
"Чтобы ускорить этот процесс, мы уже сейчас проводим ряд переговоров по открытию новых международных авиарынка. В частности, работаем над увеличением объема транзита", - цитирует пресс служба слова Кубракова.
По данным ведомства, украинские авиакомпании в июле 2021 года выполнили 8 953 полета, что на 20% меньше по сравнению с июнем 2019 года. Иностранные компании осуществили 12 160 полетов, или в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Отмечается, что 13 794 рейса были международными, а 9 848 рейсов - транзитныеми.
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