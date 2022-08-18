В июле страны ЕС впервые не предложили Украине новую военную помощь, – Politico

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с 24 февраля не предложили Украине новую военную помощь.

Данные, полученные от Кильского института мировой экономики, отслеживающего поддержку Украины, иллюстрируют, что крупные европейские государства не справляются с военной помощью. Военные специалисты и политики в последнее время все чаще повторяют это мнение.

Это означает, что военные поставки в Украину могут сократиться именно в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление.

Руководитель группы, занимающейся отслеживанием поддержки Украины Кристоф Требеш, отметил, что по данным института с конца апреля наблюдается тенденция к снижению обязательств европейских стран по оказанию военной помощи Украине.

Он также подчеркнул, что фонд ЕС по восстановлению после пандемии предусматривает примерно 800 млрд евро в виде ссуд и грантов. Общая европейская помощь Украине по сравнению с этим мизерна.

Издание также отмечает, что союзники на прошлой неделе в Копенгагене взяли обязательства по военной помощи Украине на 1,5 миллиарда евро. Требеш заявил, что сумма "мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях".

18 августа военные и дипломаты США призвали Байдена усилить военную поддержку Украины. Администрацию Байдена призвали предоставить Украине больше систем HIMARS, доставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, регулярно пополнять боеприпасы и запчасти для артиллерии, а также увеличить противовоздушную оборону малой и средней дальности. Они отметили, что Белый дом должен действовать "быстрее и стратегичнее", чтобы удовлетворить запросы Украины относительно вооружения, "пока еще не поздно".

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