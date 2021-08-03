В июле СБУ заблокировала более 60 кибератак на украинские органы власти
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июле 2021 года прекратили и нейтрализовали 65 кибератак на информационные системы органов государственной власти
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Это удалось сделать благодаря анализу более 31000 критических событий информационной безопасности.
Как отмечается, в основном основными типами обнаруженных киберугроз были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
- атаки на вебприложения (Web App Attack)
- вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.
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