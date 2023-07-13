В июле россияне вывезли 280 детей с ВОТ Луганщины в Калмыкию, - Центр нацсопротивления
В течение июля 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкия около 280 детей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, детей вывезли из временно оккупированного Антрацитовского района Луганской области, а в Калмыкии их отправляют в "казачий кадетский корпус".
"До конца лета оккупанты планируют вывезти в общей сложности около 500 украинских детей. Таким образом, россияне не только похищают детей с ВТО, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - говорится в сообщении.
Депортация украинских детей в Россию
В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.
29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.
Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.
8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называет действия оккупантов геноцидом.
Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.
В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.
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