В июле подержанные авто в Европе подешевели наиболее за 12 месяцев, - исследование
Цены на подержанные авто в Европе в июле 2023 года снизились до самого низкого уровня за 12 месяцев, что на 13,6% меньше, чем в прошлом году, когда стоимость достигла рекордного значения
Об этом информирует Институт исследований авторынка .
"В июле 2023 года оптовые цены на подержанные авто в Европе стабилизировались и даже несколько снизились, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group", - пишут исследователи и добавляют, что по сравнению с июнем цены стали меньше на 2,6% - 148,2 против 152,2.
В июле этого года стоимость авто с пробегом в Европе достигла наивысшего уровня за все время наблюдения. Их индекс цен был 171,6. А уже в июле 2023 года цены на б/у транспорт опустились до самого низкого уровня за последние 12 месяцев, на 13,6% меньше, но все еще на 25,6% больше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.
Сообщается, что средние цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными и не претерпевают существенных изменений с начала года. За семь месяцев они сократились всего на 0,7%.
Ценовой индекс AUTO1 Group показывает ежемесячную динамику цен на подержанные автомобили в Европе. Он базируется на базе данных компании, имеющей записи о около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Исходной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, к которому идут все последующие сравнения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное