Об этом информирует Институт исследований авторынка .

"В июле 2023 года оптовые цены на подержанные авто в Европе стабилизировались и даже несколько снизились, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group", - пишут исследователи и добавляют, что по сравнению с июнем цены стали меньше на 2,6% - 148,2 против 152,2.

В июле этого года стоимость авто с пробегом в Европе достигла наивысшего уровня за все время наблюдения. Их индекс цен был 171,6. А уже в июле 2023 года цены на б/у транспорт опустились до самого низкого уровня за последние 12 месяцев, на 13,6% меньше, но все еще на 25,6% больше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.

Сообщается, что средние цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными и не претерпевают существенных изменений с начала года. За семь месяцев они сократились всего на 0,7%.

Ценовой индекс AUTO1 Group показывает ежемесячную динамику цен на подержанные автомобили в Европе. Он базируется на базе данных компании, имеющей записи о около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Исходной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, к которому идут все последующие сравнения.