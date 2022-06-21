Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.

"Условиями нашего контракта с Газпромом предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать разногласия перед походом в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает и если ничего не произойдет и Газпром не изменит своей позиции, это значит, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж", - заявил председатель правления Нафтогаза.

По его словам, НАК будет использовать все права, которые имеет, потому что Газпром сейчас не доплачивает за те транзитные объемы, которые он забронировал и которые доступны для Газпрома.

Как ранее сообщил Витренко, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к передарбитражной процедуре из-за невыполнения Газпромом условия "качай или плати" по контракту на организацию транзита природного газа.

Глава Нафтогаза напомнил, что невыполнение Газпромом своих договорных обязательств по контракту влечет нарушение соглашения об урегулировании, согласно которому НАК отказалась от претензий в начале 2018 года в арбитраже на сумму $12,2 млрд.

"Если они не выполняют обязательства "качай или плати", то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на $12,2 млрд, которые мы отозвали из арбитража", - подчеркнул Витренко.

На время военного положения и 6 месяцев после Нафтогаз будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи.

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