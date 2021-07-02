В июле Минздрав ожидает получить 2 млн доз вакцины Moderna от COVAX, - Ляшко

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает Укринформ .

"Мы с США договорились: нам через механизм COVAX обещают поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости м-РНК вакцин Pfizer и Moderna. Этот вопрос, по словам министра, рассматривался на заседании Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики.

Напомним, что в Киеве на фестивале Atlas Weekend будет работать центр массовой вакцинации.



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