В июле инфляция в ЕС достигла рекордной отметки почти в 9%, - Bloomberg
В июле инфляция в еврозоне установила новый исторический максимум и ускорилась до 8,9%
Об этом сообщает Bloomberg, приводящий данные Евростата.
В июне инфляция в странах еврозоны составила 8,6%. В июле рост потребительских цен по-прежнему обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Июльская цифра превысила ожидания экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировавших рост цен на 8,7%.
"После замедления в июне базовая инфляция, не включающая краткосрочные колебания цен на энергоносители и продукты питания, также достигла рекорда в 4%. Член совета директоров Европейского центробанка Мартинс Казакс после заседания регулятора в июле призвал к "достаточно значительному" повышению ставки на следующей встрече ЕЦБ в сентябре. Вместе с ЕЦБ с рекордной инфляцией борются и в США, в рамках чего Федрезерв повысил свою ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд", - пишут в Bloomberg.
Для укрощения высоких цен в еврозоне правительства 19 стран блока выделили миллиарды евро в поддержку домохозяйств. Тем не менее, Франция и Испания продолжили устанавливать рекорды инфляции.
- Напомним, в июле в Украине уровень безработицы достиг рекордных 35%.
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