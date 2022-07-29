В июле инфляция в ЕС достигла рекордной отметки почти в 9%, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, приводящий данные Евростата.

В июне инфляция в странах еврозоны составила 8,6%. В июле рост потребительских цен по-прежнему обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Июльская цифра превысила ожидания экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировавших рост цен на 8,7%.

"После замедления в июне базовая инфляция, не включающая краткосрочные колебания цен на энергоносители и продукты питания, также достигла рекорда в 4%. Член совета директоров Европейского центробанка Мартинс Казакс после заседания регулятора в июле призвал к "достаточно значительному" повышению ставки на следующей встрече ЕЦБ в сентябре. Вместе с ЕЦБ с рекордной инфляцией борются и в США, в рамках чего Федрезерв повысил свою ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд", - пишут в Bloomberg.

Для укрощения высоких цен в еврозоне правительства 19 стран блока выделили миллиарды евро в поддержку домохозяйств. Тем не менее, Франция и Испания продолжили устанавливать рекорды инфляции.