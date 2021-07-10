В июле 400 тыс. военных пенсионеров получат доплату 2000 грн
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству провести индексацию пенсий военным пенсионерам
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Отмечается, что из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.
"Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 грн. Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн ", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский заверил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличение социальных стандартов.
- 4 июля сообщалось, что Пенсионный фонд Украины в июле проведет индексацию для 1 млн украинцев, которым была назначена пенсия в 2018-2020 годах.
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