В июле 400 тыс. военных пенсионеров получат доплату 2000 грн

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Отмечается, что из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

"Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 грн. Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн ", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский заверил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличение социальных стандартов.