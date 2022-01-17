В Ивано-Франковской области взорвали авто: инициатор взрыва потерял руку
В Крыховцах Ивано-Франковской области остался без руки мужчина, взорвавший BMW
Об этом пишет Галка .
Инцидент произошел на улице Крайней около 2:00 17 января. Местные жители сняли на виду, что взрывчатка сработала в автомобиле BMW X5. До утра на месте происшествия работала полиция, которая осматривала легковушку и проводила следственные действия.
Как сообщает издание, инициатор подрыва машины прибыл во двор на такси и попытался взорвать автомобиль, в результате чего травмировал руку. Мужчина в возрасте около 20 лет покинул место инцидента и обратился за медицинской помощью. Ему ампутировали часть руки из-за серьезных травм.
В полиции подтвердили факт взрыва и отметили, что подробности сообщат.
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