В Ивано-Франковской области взорвали авто: инициатор взрыва потерял руку

Об этом пишет Галка .



Инцидент произошел на улице Крайней около 2:00 17 января. Местные жители сняли на виду, что взрывчатка сработала в автомобиле BMW X5. До утра на месте происшествия работала полиция, которая осматривала легковушку и проводила следственные действия.



Как сообщает издание, инициатор подрыва машины прибыл во двор на такси и попытался взорвать автомобиль, в результате чего травмировал руку. Мужчина в возрасте около 20 лет покинул место инцидента и обратился за медицинской помощью. Ему ампутировали часть руки из-за серьезных травм.



В полиции подтвердили факт взрыва и отметили, что подробности сообщат.

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