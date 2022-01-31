В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, двое пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что ДТП произошло около 08:30 утра в селе Стримба Надвирнянского территориального общества. Столкнулись три автомобиля, после чего один загорелся.



Известно, что на место происшествия прибыли спасатели и ликвидировали огонь, а в машине они обнаружили тело водителя. Еще два человека получили травмы, их передали медикам.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, работающими на месте ДТП.

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