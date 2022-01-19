В Ивано-Франковской области подтвердили циркуляцию штамма "Омикрон"
Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Ивано-Франковской области, он циркулирует вместе с доминирующим штаммом "Дельта"
Об этом в Facebook сообщил глава Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук.
"Только что из Центра общественного здоровья получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2. В результате проведенных молекулярно-генетических исследований в 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta, в 13 образцах обнаружен штамм Omicron", - говорится в сообщении.
Савчук отметил, что отчеты на основе подтвержденных случаев "Омикрона" свидетельствуют, что у больных наиболее часто наблюдают следующие симптомы:
- насморк (73%);
- головные боли (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боли в горле (59,6%).
Он подчеркнул, что в опасности находятся не прошедшие курс прививки против COVID-19. "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию или летальные случаи.
- Как сообщалось ранее, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.
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