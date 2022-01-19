В Ивано-Франковской области подтвердили циркуляцию штамма "Омикрон"

Об этом в Facebook сообщил глава Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук.



"Только что из Центра общественного здоровья получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2. В результате проведенных молекулярно-генетических исследований в 30 направленных образцах, наряду с циркулирующим (доминирующим) штаммом Delta, в 13 образцах обнаружен штамм Omicron", - говорится в сообщении.



Савчук отметил, что отчеты на основе подтвержденных случаев "Омикрона" свидетельствуют, что у больных наиболее часто наблюдают следующие симптомы:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

Как сообщалось ранее, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины.

"В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря или искажение обоняния или вкуса (23,7%) и т.д.", - отметил Савчук.Он подчеркнул, что в опасности находятся не прошедшие курс прививки против COVID-19. "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию или летальные случаи.