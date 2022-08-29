В Ивано-Франковске возобновили систему оповещения о воздушных тревогах
В Ивано-Франковске вечером 28 августа полностью восстановлено централизованное включение сирен во время воздушной тревоги
Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.
"В г. Ивано-Франковск полностью восстановлено централизованное включение сирен. Частично все еще есть неполадки в подаче сигналов воздушной тревоги в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах", - отметила она.
По ее словам, над устранением проблем продолжает работать аварийная бригада. В ближайшее время все неисправности будут отремонтированы.
Ранее в Ивано-Франковской области вышла из строя система оповещения о воздушных тревогах, поэтому сирены включали вручную, что требует больше времени.
- 28 августа в Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения. Ранее система уже выходила из строя из-за грозы 14 августа.
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