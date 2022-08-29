В Ивано-Франковске возобновили систему оповещения о воздушных тревогах

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук.

"В г. Ивано-Франковск полностью восстановлено централизованное включение сирен. Частично все еще есть неполадки в подаче сигналов воздушной тревоги в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах", - отметила она.

По ее словам, над устранением проблем продолжает работать аварийная бригада. В ближайшее время все неисправности будут отремонтированы.

Ранее в Ивано-Франковской области вышла из строя система оповещения о воздушных тревогах, поэтому сирены включали вручную, что требует больше времени.

28 августа в Ивано-Франковской области вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения. Ранее система уже выходила из строя из-за грозы 14 августа.

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