В Ивано-Франковске утонул мужчина
На реке Быстрица Солотвинская, в городе Ивано-Франковске, погиб мужчина
Информация о происшествии была обнародована спасателями вечером в пятницу, 9 июля 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .
"9 июля в 15:39 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области поступило сообщение о том, что на реке Быстрица Солотвинская, на улице Галицкая в городе Ивано-Франковске, под автомобильным мостом тонет человек. К месту вызова немедленно были привлечены спасатели аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ГСЧС в области и дежурная смена ОКЦ и психолога ", - приводит подробности Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В 15:47 к месту вызова прибыли спасатели и пешим ходом добрались до водоема.
Уже в 15:54 спасатели совместно с местным населением обнаружили человека в воде, вытащили на берег и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи, которые проводили реанимационные мероприятия.
В 16:45 медики констатировали смерть.
Личные данные погибшего мужчины устанавливаются.
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