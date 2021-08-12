В Ивано-Франковске учителям будут давать премию за прививки от COVID-19
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять учителей к вакцинации премиями
Об этом он сообщил в интервью радио "Западный Полюс".
"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировались - получайте премию от города", - сказал Марцинкив.
По его словам, в городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть учебные заведения, где получили прививки менее 30% педагогов.
Мэр отметил, что в школах и садиках необходимо увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не пришлось переходить на дистанционное обучение.
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