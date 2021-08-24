В Ивано-Франковске прошло шествие ровесников Независимости

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.



"30 лет восстановленной независимости Украины - и 30 лет участникам этой ходы. Ровесники Независимости - это поколение, которое уже выросло, имеет свои семьи, выбрали свое призвание, реализовуются в своей стране. Они ни дня не жили в Советском Союзе, не помнят того совкового менталитета ", - написал он.



Мэр добавил, что это поколение будет строить и управлять страной, в которой вырастут новые поколения независимых украинцев с менталитетом свободных и сильных людей.

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