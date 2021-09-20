В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу на улице, есть раненый

Об этом сообщает сайт МВД .



Сообщение о том, что неизвестный мужчина хаотично осуществляет выстрелы на улице, поступило в полицию в 5:15. По данным правоохранителей, во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт. 31-летний уроженец Сумской области, который проживает в Ивано-Франковске, достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону своего визави.



В результате стрельбы один участник конфликта получил огнестрельное ранение грудной клетки.



При осмотре места происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу оружие и ряд вещественных доказательств.



Стрелка, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, оперативно задержали патрульные полицейские недалеко от места совершения преступления.



Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 121 (причинение тяжких телесных повреждений) и ч. 4 ст. 296 (совершение хулиганских действий) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленнику объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



В МВД отметили, что стрелку грозит до восьми лет лишения свободы.



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