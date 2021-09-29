В Ивано-Франковске больницы с больными коронавирусом заполнены на 70%, - мэр
В Ивано-Франковске больницы, которые принимают больных COVID-19, заполнены на 70%
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.
"С сентября видим стремительный рост заболеваемости. Наполняемость наших больниц сейчас - 70%. Они работают на пределе возможностей. Уже идет речь о том, чтобы открывать дополнительные отделения", - написал Марцинкив.
По его словам, вакцинированные составляют лишь 2% от общего числа пациентов.
Мэр добавил, что в случае введения "красной" зоны карантина в городезаведения питания будут доступны только для людей с COVID-сертификатами.
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