В Ивано-Франковске больницы с больными коронавирусом заполнены на 70%, - мэр

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"С сентября видим стремительный рост заболеваемости. Наполняемость наших больниц сейчас - 70%. Они работают на пределе возможностей. Уже идет речь о том, чтобы открывать дополнительные отделения", - написал Марцинкив.

По его словам, вакцинированные составляют лишь 2% от общего числа пациентов.

Мэр добавил, что в случае введения "красной" зоны карантина в городезаведения питания будут доступны только для людей с COVID-сертификатами.