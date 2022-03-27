В Италии звезды футбола и журналисты сыграют благотворительный матч в поддержку Украины

Об этом сообщает "UaФутбол" со ссылкой на местное издание il Centro, передает Еспресо.TV.

Благотворительный матч в поддержку Украины, особенно детей, пострадавших в результате войны, состоится сегодня в итальянском городе Л'Аквила.

В поединке сойдутся известные экс-футболисты и журналисты Национального телевидения.

Среди игроков выделяются фамилии Матузалема (известный выступлениями за "Шахтер" и ряд клубов Серии А), Марко Амелии ("Милан", чемпион мира 2006), Джузеппе Панкаро ("Лацио", "Милан", сборная Италии), Лучано Дзаури (" Лацио", сборная Италии), Кристиана Пануччи ("Рома", "Милан", "Реал", сборная Италии) и Мауро Эспозито ("Кальяри", "Рома", сборная Италии).

Уже продано более двух тысяч билетов по пять евро – все средства пойдут украинцам, пострадавшим от войны.

Еще предстоит аукцион с главным лотом в виде футболки местного клуба с автографом легендарного Роберто Баджо.

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