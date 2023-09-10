В Италии завершился 80-й Венецианский кинофестиваль: жюри определило победителей
Вечером в субботу, 9 сентября, официально завершился 80-й Венецианский кинофестиваль, который с 1932 года проводится в Венеции, Италия
Об этом сообщает Госкино Украины.
Жюри Venezia-80, главой которого был кинорежиссер Дэмиен Шазелл, определило победителей во всех номинациях.
В номинации "Золотой лев" победил художественный фильм в жанре научной фантастики "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса.
Победителем номинации "Серебряный лев" (Гран-при) стала лента "Зла не существует" японского режиссера Рюсуке Хамагути.
В номинации "Серебряный лев" (Лучший режиссер) победил итальянский кинорежиссер и сценарист Маттео Гароне с лентой "Я – капитан".
Специальный приз жюри получила режиссер из Польши Агнешка Голанд и ее фильм "Зеленая граница".
Первое место за "Лучший сценарий" заняли Гуилермо Калдерон и Пабло Ларрейн с фильмом "Графа".
В номинации "Лучшая актриса" победила Кейли Спени, сыгравшая главную роль в фильме "Присцилла", а в номинации "Лучший актер" победил снявшийся в фильме "Память" Питер Сарсгаард.
Специальную премию Марчело Мастрояни за лучший актерский дебют получил Сейду Сарр - за главную роль в "Я - капитан".
В состав жюри, во главе которого был Дэмиен Шазелл, вошли Салеха Бакри, Джейн Кэмпион, Мии Хансен-Лове, Габриэле Майнетти, Мартина МакДонаха, Сантьяго Митре, Лора Пойтрас и Шу Ци.
Фото: Госкино Украины
Фото: Госкино Украины
Фото: Госкино Украины
Фото: Госкино Украины
- На 80-м Венецианском международном кинофестивале показали премьеру фильма украинского режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда".
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