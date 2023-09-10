В Италии завершился 80-й Венецианский кинофестиваль: жюри определило победителей

Об этом сообщает Госкино Украины.

Жюри Venezia-80, главой которого был кинорежиссер Дэмиен Шазелл, определило победителей во всех номинациях.

В номинации "Золотой лев" победил художественный фильм в жанре научной фантастики "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса.

Победителем номинации "Серебряный лев" (Гран-при) стала лента "Зла не существует" японского режиссера Рюсуке Хамагути.

В номинации "Серебряный лев" (Лучший режиссер) победил итальянский кинорежиссер и сценарист Маттео Гароне с лентой "Я – капитан".

Специальный приз жюри получила режиссер из Польши Агнешка Голанд и ее фильм "Зеленая граница".

Первое место за "Лучший сценарий" заняли Гуилермо Калдерон и Пабло Ларрейн с фильмом "Графа".

В номинации "Лучшая актриса" победила Кейли Спени, сыгравшая главную роль в фильме "Присцилла", а в номинации "Лучший актер" победил снявшийся в фильме "Память" Питер Сарсгаард.

Специальную премию Марчело Мастрояни за лучший актерский дебют получил Сейду Сарр - за главную роль в "Я - капитан".

В состав жюри, во главе которого был Дэмиен Шазелл, вошли Салеха Бакри, Джейн Кэмпион, Мии Хансен-Лове, Габриэле Майнетти, Мартина МакДонаха, Сантьяго Митре, Лора Пойтрас и Шу Ци.

Фото: Госкино Украины

Фото: Госкино Украины

Фото: Госкино Украины

Фото: Госкино Украины