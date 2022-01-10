В Италии заговорили о будущем Шевченко, украинца могут уволить уже сегодня, - СМИ
Украинский тренер Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в итальянской "Дженоа"
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.
Шевченко может покинуть "Дженоа" уже сегодня, 10 января.
"Андрея Шевченко могут уволить из "Дженоа" в ближайшие часы. Руководство "россоблу" оценивает его положение после поражения от "Специи". Это будет долгая ночь размышлений", - написал Скира ночью.
По информации Тelenord.it, возможным кандидатом на должность главного тренера "грифонов" называется Давиде Баллардини, которого украинец сменил на этом посту.
9 января "Дженоа" дома уступила "Специи" (0:1), которая также ведет борьбу за сохранение прописки в Серии А. Андрей Шевченко пропустил встречу из-за коронавируса.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции.
- Напомним, 8 января президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о возможном назначении новым главным тренером сборной Польши украинца Андрея Шевченко.
- 8 января "Дженоа" купила футболиста молодежной сборной Италии Келвина Йебоа.
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