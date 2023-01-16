В Италии задержали вожака мафии "Коза ностра", скрывавшегося 30 лет

Об этом сообщает министр обороны Италии Гвидо Кроссетто в Twitter.

"Маттео Мессина Денаро арестована! Поздравляем полицию, судебную систему, тысячи людей, ежедневно работающих в тишине, чтобы защитить справедливость", - отметил он.

Маттео Мессина Денаро считается одним из предводителей мафиозной организации "Коза ностра". Его арестовали спустя 30 лет после того, как он скрылся от правосудия.