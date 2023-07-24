В Италии задержали 82 мафиози
В Италии в понедельник, 24 июля, правоохранители задержали 82 члена мафиозной группировки в городе Фоджа
Об этом информирует ANSA .
Отмечают, что задержанные обвиняются в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, организация под названием "Фирма" заключила соглашение о распространении наркотиков, в частности кокаина, на сумму 1 млн евро в год в районе Фоджа.
Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал эту операцию демонстрацией решительных действий государства. В свою очередь губернатор Апулии Микеле Эмилиано добавил, что "мы показали присутствие государства в регионе".
- 10 июля сообщалось , что в Италии арестовали 18 членов влиятельного мафиозного клана Ресуттана, подозреваемых в торговле наркотиками и незаконном хранении оружия.
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