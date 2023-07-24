В Италии задержали 82 мафиози

Об этом информирует ANSA .

Отмечают, что задержанные обвиняются в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, организация под названием "Фирма" заключила соглашение о распространении наркотиков, в частности кокаина, на сумму 1 млн евро в год в районе Фоджа.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал эту операцию демонстрацией решительных действий государства. В свою очередь губернатор Апулии Микеле Эмилиано добавил, что "мы показали присутствие государства в регионе".