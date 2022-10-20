В Италии за уклонение от санкций арестован сын губернатора Красноярского края РФ

Об этом сообщает Минюст США.

Всего федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил обвинения пяти гражданам России: Артему Уссу, Юрию Орехову, Светлане Кузургашовой, также известной как "Лана Нойманн", Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.

По данным американского ведомства, они участвовали в схемах реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, они занимались закупкой у США подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".

Юрий Орехов и Артем Усс были совладельцами немецкой компании по торговле промышленным оборудованием и товарами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которую американский Минюст США называет "основательной". Кузургашева занимала должность главного исполнительного директора одной из подставных компаний и работала в NDA GmbH под руководством Орехова.

Через эту компанию они покупали у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах.

Позже эти товары были отправлены российским подсанкционным компаниям "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", подконтрольным Телегину и Тулякову. Как утверждает ведомство, позже они были обнаружены в российской военной технике, захваченной военными в Украине.

Орехов и Усс также использовали NDA GmbH для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, говорится в сообщении ведомства.

Пока арестованы только два участника группы, которым предъявлены обвинения, включая Усса. 17 октября Орехов был арестован в Германии. США добиваются их экстрадиции. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 30 лет лишения свободы.

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