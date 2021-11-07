В Италии вынесли первые 70 приговоров в "процессе века" против мафии
В Италии в рамках самого крупного за последние 30 лет процесса против мафии вынесли приговоры 70 членам группировки "Ндрангета"
Об этом сообщает DW .
Процесс проходил в городе Ламеция-Терми в специально построенном для этого комплексе.
Подсудимые дали согласие провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора о заключении в тюрьму сократить его продолжительность на треть.
На скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. 21 из них признали невиновными, остальные приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет.
В рамках этого процесса были предъявлены обвинения против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также его пособий, в том числе политиков и сотрудников полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.
Большинство из тех, против кого были предъявлены обвинения, были задержаны в ходе скоординированной операции полиции Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в 2019 году. Один из осужденных – глава мафиозного клана Манкузо – Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя. К моменту вынесения приговора он уже провел в заключении 20 лет.
Прокуратура Италии надеется, что судебный процесс против Ндрангеты, которая является одной из самых влиятельных современных мафиозных группировок в стране, станет показательным. Ндрангета занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее члены уже обвинялись в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.
- Напомним, 1 июня в Италии после 25-летнего заключения на свободу вышел Джованни Бруска – известный босс сицилийской мафии, на счету которого более 100 убийств.
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