В Италии вулкан Этна начал извергать лаву

Об этом сообщает The watchers.

Отмечается, что активность быстро увеличилась, и вулкан начал извергать фонтаны лавы. Местные жители также заметили поток спускающейся по южному склону одного из кратеров скамьи.

Из-за увеличения активности обсерватория вулкана Этна повысила цветовой код для авиации с желтого до оранжевого, а затем до красного уровня.

Кроме того, также сообщается, что в городе Рифуджо Сапиенца наблюдалось выпадение пепла. Сегодня утром активность вулкана Этна несколько снизилась.