В Италии вулкан Этна начал извергать лаву
В воскресенье вечером началось извержение вулкана Этна в юго-восточном кратере
Об этом сообщает The watchers.
Отмечается, что активность быстро увеличилась, и вулкан начал извергать фонтаны лавы. Местные жители также заметили поток спускающейся по южному склону одного из кратеров скамьи.
Из-за увеличения активности обсерватория вулкана Этна повысила цветовой код для авиации с желтого до оранжевого, а затем до красного уровня.
Кроме того, также сообщается, что в городе Рифуджо Сапиенца наблюдалось выпадение пепла. Сегодня утром активность вулкана Этна несколько снизилась.
- Ранее, 4 декабря Семеру, самый крупный вулкан в Индонезии, выпустил в воздух столб пепла высотой 1,5 км. Несколько сотен человек были эвакуированы.
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